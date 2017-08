Celstraf geëist voor stalken ex-vrouw

'Ik wil alleen maar dat hij stopt met mij lastigvallen, want ik leef al jaren in angst.' Dat zei de ex-vrouw van Alberto L. vrijdag in de Lelystadse rechtbank. De 71-jarige Lelystedeling moest zich hier verantwoorden voor het langdurige stalken van zijn ex. Ook haar ouders kwamen maar niet van hem af.

In november 2016 werd L. al veroordeeld voor stalking van de vrouw. Hij kreeg toen 150 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. 'Ik hoopte dat hij daarna zou stoppen, maar het stalken is alleen maar erger geworden', zei de ex in haar slachtofferverklaring. Ze vertelde hierin ook dat ze inmiddels gezondheidsklachten heeft en ten einde raad is. 'Ik weet niet wat er moet gebeuren voordat hij stopt.'

Knapte iets

L. en zijn ex-vrouw besloten eind 2014 uit elkaar te gaan. Volgens hem ging dat in het begin heel amicaal, maar toen hij zijn kinderen niet meer mocht zien, knapte er iets in hem. 'Mijn kinderen zijn mijn hele leven. Ik wilde alleen maar praten en mijn dochters zien', zei hij ter zitting. Toen dat niet meer gebeurde besloot L. het heft in eigen handen te nemen.

Toevallig

Hij zocht zijn ex op haar werk op, reed meerdere keren per dag langs haar huis en legde brieven en geld onder de ruitenwisser van haar auto. Maar hij dook ook regelmatig op in café’s, restaurants en op feestjes waar zij op dat moment aanwezig was. Er waren zelfs momenten waarop hij haar achtervolgde in de auto. L. had daar een hele goede verklaring voor. 'Ik was dan altijd op bezoek bij vrienden. Ik wist toch niet dat zij daar ook zou zijn.'

Vrijheidsberoving

Maar de officier van justitie geloofde daar niks van. 'U hebt een gps-tracker onder haar auto geplaatst en haar daarmee in de gaten gehouden. U wist dat zij werkte bij de juwelier in Bataviastad en u wist ook waar zij graag at', zei hij tegen de Lelystedeling. Hij noemde de stalkingszaak zelfs vrijheidsberoving. 'Toen zij op vakantie was in Barneveld dook u daar ook opeens op. Terwijl u niks te zoeken had in Barneveld.'

Maand om maand

In zijn eis hield de officier rekening met die vrijheidsberoving. 'Ik ben van mening dat als je iemand een maand lang van vrijheid berooft, dat je dan zelf ook maar een maand je vrijheid kwijt moet raken.'

Om die reden eiste hij zeventien maanden gevangenisstraf waarvan tien voorwaardelijk. 'De stalking heeft zeventien maanden geduurd, dus u moet er dan ook maar zeventien maanden voor boeten.'