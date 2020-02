Celstraffen en tbs voor moordplan op ex uit Lelystad

Dat bleek woensdag uit het vonnis van de rechtbank in Lelystad. Uit diverse Whatsapp-gesprekken bleek dat de 44-jarige Elias M. zijn ex ‘ging pakken’. Hij zocht vanaf begin september 2018 een chauffeur en een wapen waarmee ‘gepopt’ kon worden. Zijn neef, de 21-jarige Faisal M., zocht en vond voor hem een vuurwapen. De vrouw werd door hen al geruime tijd geschaduwd. Als later die maand de Criminele Inlichtingen Eenheid tips krijgt over een op handen zijnde moord, grijpt de politie in. Ook bleek er al een camera te zijn geplaatst bij de woning waar de ex regelmatig verbleef en was er een peilbaken onder haar auto geplaatst. Na de aanhoudingen werd in het huis van Faisal een wapen met diverse patronen te liggen.