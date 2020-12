ChristenUnie haalt streep door Lelystad Airport, ‘ruimhartige compensatie’ voor regio

De partij tekende vier jaar geleden een regeerakkoord waarin stond dat het vliegveld er zou komen. Maar de ChristenUnie is om: ‘Er gaat definitief een streep door (...) Lelystad Airport’. Hiermee is de ChristenUnie de eerste - en voorlopig enige - regeringspartij die zich tegen het vliegveld keert. Door het ‘njet’ van de ChristenUnie brokkelt de politieke steun voor Lelystad Airport nog verder af. Binnen de huidige coalitie heeft D66 ernstige twijfels en zijn alleen VVD en CDA nog voorstander.

Minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen (VVD) houdt, zo meldde ze de Kamer vorige week, nog altijd vast aan november 2021 als openingsmoment voor Lelystad Airport. Maar de oppositiepartijen -GroenLinks, PvdA, PvdD, SP, SGP- hijgen de minister in de nek als het gaat om het Luchthavenbesluit Lelystad. Ze hebben -na spitwerk van protestgroep SATL en hun voorman Leon Adegeest- stellig de indruk dat het besluit om Lelystad Airport te openen gestoeld is op verkeerde berekeningen van de te verwachten stikstofuitstoot.

‘Snel besluit onwaarschijnlijk’

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. CU-Kamerlid Eppo Bruins verwacht niet dat er voor die tijd nog een kabinetsbesluit over Lelystad Airport valt. ,,Dat is onwaarschijnlijk. We hebben al anderhalf jaar geen nieuwe informatie gezien. Het is aan de minister om met informatie naar de Kamer te komen. Over de PAS, de natuurvergunning, de Verkeers Verdelings Regel. Ik heb het nog niet gezien. En we hebben na kerst nog maar vier weken voor er weer reces is voor de verkiezingen. De minister bepaalt de timing.’’

Bruins verwacht ook niet dat er na de verkiezingen een kabinet te formeren is dat Lelystad Airport toch wil openen. ,,Er is weinig draagvlak voor de luchtvaart. Door de stikstofproblemen en corona is het klimaat echt veranderd. De ongekende groei van de luchtvaart is nu echt voorbij. Mijn hart gaat overigens wel uit naar de Lelystedelingen. Daarom hebben we ook een ruimhartig compensatievoorstel voor Lelystad gedaan.’’ Gaat Lelystad Airport ooit nog open? ,,Als het aan de ChristenUnie ligt dus niet.’’

Compensatie

Bruins: ,,Mijn hart gaat wel uit naar de Lelystedelingen. Daarom hebben we ook een ruimhartig compensatiepakket voor Lelystad gemaakt. De ChristenUnie wil zowel de publieke als private investeringen in het nieuwe vliegveld - al enige tijd klaar voor gebruik - compenseren. Dat gaat gepaard met een ‘gericht programma’ voor Flevoland en de gemeente Lelystad. De partij noemt een betere toegankelijkheid van de zorg, innovatieve landbouw en de bouw van minimaal 10.000 woningen als voorbeelden. Plus een aftakking van de Hanzelijn naar de nieuwe overslaghaven in Lelystad-Noord, voor goederenvervoer naar Duitsland, en een spoorwegemplacement.

Quote Wij vinden dat de Christen­Unie gebonden is aan het regeerak­koord Janneke Sparreboom, Wethouder Lelystad

Het standpunt van de ChristenUnie komt niet als een grote verrassing. De partij toont zich al enkele jaren kritisch over het vliegveld. Dat heeft vooral te maken met de achterban van deze partij, die voor een groot deel op de Veluwe woont. En juist hier is veel onrust over de laagvliegroutes van Lelystad. Actiegroepen tegen Lelystad Airport reageren massaal tevreden op de formele ommezwaai van de ChristenUnie.

D66

Regeringspartij D66 houdt nog wel een slag om de arm. In het nieuwe verkiezingsprogramma van staat dat het vliegveld alleen open mag als het niet leidt tot meer uitstoot en milieuvervuiling in Nederland. Verder zijn laagvliegroutes uit den boze, moet het stikstofprobleem worden opgelost en mag Lelystad Airport alleen functioneren als overloop van Schiphol.

Follow The Money en Omroep Flevoland hebben overigens uitgeplozen dat Lelystad Airport tot dusver 214 miljoen euro heeft gekost. Een bedrag dat oploopt. Het grootste deel ging op aan infrastructuur, zoals het verhogen van de verkeerstoren, het verlengen van de start- en landingsbaan, de aanleg van een groot parkeerterrein en de bouw van de terminal.