ChristenUnie twijfelt en wil garanties dat laagvliegroutes Lelystad Airport verdwijnen

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins uitte vanavond tijdens een lang debat over de toekomst van Schiphol en Lelystad Airport wederom grote twijfels over de snelle omvorming van het Flevolandse vliegveld tot vakantieluchthaven. ,,Ik heb eerder gezegd dat het onlogisch is Lelystad Airport te openen als het eindplaatje niet duidelijk is”, zei Bruins. ,,Daarom wil ik meer duidelijkheid of de laagvliegroutes na de herindeling van het luchtruim ook écht verleden tijd zijn. Begin dit jaar zei de baas van Luchtverkeersleiding Nederland namelijk dat hij daarvoor geen garanties kan geven. De minister zegt dat het wel lukt. Dat is echt te dun. Er moet meer zekerheid komen dat de laagvliegroutes straks passé zijn voordat wij definitief beslissen over het openstellen van het vakantievliegveld.”

Sleutelrol

De ChristenUnie speelt een sleutelrol in het airportdossier. Het is al maanden duidelijk dat de oppositie in de Tweede Kamer tegen de opening van Lelystad Airport is. De vier regeringspartijen willen echter wel dat ‘Lelystad’ in 2020 de deuren opent. VVD en CDA zijn fervent voorstander van snelle opening, D66 is kritischer, maar vooral de ChristenUnie twijfelt al langere tijd over het plan-Lelystad. Haakt de partij af, dan is er geen meerderheid meer en gaat het vakantievliegveld voorlopig niet door.

De eerste jaren na opening van vliegveld Lelystad wordt er gebruik gemaakt van de fel bekritiseerde laagvliegroutes boven Gelderland en Overijssel. Na de herindeling van het luchtruim in 2023 kan er hoger gevlogen worden en zijn de laagvliegroutes passé, is de bedoeling. Er bestaan echter twijfels of dit ook echt kan.

Prestigeproject

Volledig scherm Eppo Bruins, ChristenUnie. © ANP Tijdens het debat uitten vooral de linkse partijen harde kritiek. Suzanne Kröger van GroenLinks noemde Lelystad Airport een prestigeproject dat enkel in de benen wordt gehouden om geen gezichtsverlies te lijden. ,,Laat de overheid haar verlies nemen en stoppen met dit vakantievliegveld”, aldus Kröger.



De provincie Overijssel boekte tijdens het debat een kleine overwinning. Gedeputeerde Annemieke Traag vroeg maandag in een brandbrief aan de minister om de maximaal 10.000 vliegbewegingen vanaf Lelystad (tot 2023) in de wet vast te leggen. Alleen zo kan de Inspectie Leefomgeving en Transport ingrijpen bij overschrijding van het plafond. Van Nieuwenhuizen zag hier aanvankelijk niets in, maar na aandringen van Bruins en Jan Paternotte van D66 zegde ze toe te onderzoeken hoe ze de 10.000-grens wettelijk kan vastleggen.

