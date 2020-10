Coalitie in Lelystad is meerderheid kwijt: raadslid stapt over naar PVV

update Harde kritiek op tbs-kli­niek: Michel B. kon tijdens verlof zijn gang gaan (en vermoordde een man in Lelystad)

14 oktober Tbs'er Michel B. kon vanuit de Oostvaarderskliniek in Almere veel te veel zijn gang gaan. Hij vermoordde in Lelystad een 72-jarige man, terwijl hij op proefverlof was. De Inspectie Justitie en Veiligheid stelt dat de tbs-kliniek onvoldoende regie had op B.'s resocialisatie. Risico's werden genegeerd en de kliniek had niet in de gaten dat B. contact had met andere (ex-)tbs'ers, onder wie zijn mededader en het slachtoffer.