Coalitie Lelystad zonder meerderheid na vertrek InwonersPartij

Aanleiding voor het vertrek van de InwonersPartij is onenigheid over de uitbreidingsplannen van de vuilstortplaats aan de Zeeasterweg, meldt Omroep Flevoland.

‘Het samenspel coalitie/college staat onder druk’, schrijft de InwonersPartij op haar Facebookpagina. ‘De impact van het geheel is van dien aard dat het ons functioneren binnen de coalitie negatief beinvloedt. Reden voor ons om de belangen voor de stad en zijn inwoners vanuit een oppositierol te behartigen. We hebben besloten geen deel meer uit te maken van de coalitie. Hierbij blijft het huidige raadsprogramma nog steeds ons uitgangspunt’.

Of coalitiepartijen VVD, ChristenUnie, PvdA, D66 en SP verdergaan zonder de InwonersPartij, is nog niet bekend. De meerderheid in de gemeenteraad van Lelystad is het college in ieder geval kwijt.