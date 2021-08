Cocaïnewasserij ontdekt op industrieterrein in Lelystad: zwaarbewapende agenten bewaken loods

Video Manager Poolse supermarkt in Lelystad gelooft niet dat ze ook doelwit waren van aanslag: ‘Ging ze om sigaretten’

23 augustus Slechts drie weken was de ‘Kubus XL’ in Lelystad open op de nieuwe locatie voordat een explosie maandagmorgen in alle vroegte zorgde voor een gat in een deur. De Poolse manager denkt dat de supermarkt slachtoffer is geworden van inbrekers en ziet geen verband met eerdere explosies bij Poolse supermarkten. ,,Het ging ze om de sigaretten. We zijn hier drie weken open en dan gebeurt dit. Het is vreselijk.”