College Lelystad: Nieuw uitstel Lelystad Airport is slecht voor werkloosheid en gemeentekas

Dat antwoordt het college van Lelystad op schriftelijke vragen van GroenLinks. Dit was eind 2017 de enige partij in de raad die niet aandrong op opening van het vakantievliegveld in 2019. Op dit moment is het de vraag of in 2020 de eerste vakantievluchten vertrekken vanuit de polder. Het kabinet geeft hier in mei duidelijkheid over. GroenLinks wil graag weten wat de gevolgen voor de stad zijn als er wederom een vertraging optreedt.