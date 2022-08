Conflict in Lelystad escaleert, slachtoffer mogelijk met vuurwapen geslagen

Samantha (31) uit Lelystad bekent steekpar­tij, maar is zij ook echt de dader?

De officier van justitie had al zo haar twijfels. En toen de 31-jarige Samantha B. uit Lelystad woensdag in de rechtszaal opeens een steekpartij op haar ex-vriend bekende, werd dat alleen maar erger. ,,Mevrouw probeert haar broer uit de wind te houden”, vermoedt zij. En dus is er extra onderzoek nodig.

