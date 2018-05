Containerhaven Lelystad herstelt 'foutje' van Lely

Een ding heeft Cornelis Lely over het hoofd gezien bij het ontwerpen van de Zuiderzeewerken: hij tekende geen haven in. Dat 'foutje' is hersteld met de aanleg van Flevokust, de gloednieuwe containeroverslag in Lelystad-Noord.

Was het echt een foutje?

Moeilijk na te gaan. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman zegt het gekscherend, niet verwijtend. Feit is dat er, in zijn woorden, in het héle IJsselmeergebied geen plek als Flevokust te vinden is. Oftewel, een containerterminal, overslaghaven én industrieterrein.

De plannen hiervoor zijn toch al oud?

Dat kun je wel zeggen. Meerdere partijen zijn ermee bezig geweest, inclusief de gemeente Lelystad. Toen de raad 'nee' zei, trok de provincie het initiatief naar zich toe. ,,Bijzonder'', zegt programmamanager Rogier Wilms. ,,Als provincie zijn we geen ontwikkelaar natuurlijk.'' Het plan werd geknipt: de provincie richtte zich op de buitendijkse haven, de gemeente ontwikkelt het binnendijkse bedrijventerrein. De overslag en terminal zijn vrijwel klaar en al voorzichtig in gebruik. Een exploitant is er ook al: CTU (Container Terminal Utrecht).

Waarom is Flevokust nodig?

De verwachting is dat de stroom containers van en naar Nederlandse zeehavens zal groeien. De meeste containers worden vervolgens via de weg verder verspreid (of naar de zeehavens gereden). Sinds kort kan dat ook over water: dankzij Flevokust. Vervoer over water is betrouwbaar, zegt Wilms. Want: geen files. Daarnaast ligt Flevokust gunstig: aan twee diepe vaarroutes in het midden van het land. Na de verruiming van de sluis bij Kornwerderzand kunnen er zelfs coasters, grotere schepen, aanmeren. ,,Uniek'', zegt Appelman.

Voor welke bedrijven is dat interessant?

Vooral voor de agrarische sector, is de verwachting. Tot dusver worden met name aardappels, uien en andere producten overgeslagen. ,,We zien veel export en nog weinig import'', zegt Wilms. De belangstelling bij bedrijven is groot, zegt hij. Flevokust is overigens gebouwd op uitbreiding. De kade van 400 meter lang kan 'relatief eenvoudig' worden verdubbeld.

Volledig scherm Het losse van containers bij Flevokust. © Foto Freddy Schinkel

En hoe staat het met het binnendijkse bedrijventerrein?

,,Twee bedrijven hebben concrete interesse om in totaal 15 hectare af te nemen, zegt wethouder Ed Rentenaar. En er is al 30 hectare verpacht voor een veld met zonnepanelen. Ook neemt energiebedrijf Engie 5 hectare in gebruik. Stukje bij beetje wordt het bedrijventerrein ontwikkeld, aldus de wethouder. Op termijn kan het groeien naar maar liefst 160 hectare. ,,Bijna alles is er mogelijk'', zegt Wilms. Op de voorwaarde dat bedrijven een relatie hebben met de overslaghaven.

Was er ook niet sprake van een spoorlijn?