Control-alt-delete voor moeras Oostvaardersplassen

Flevoland in top tien meest versteende tuinen: politiek wil meer gras

14 oktober Voor het eerst is exact in kaart gebracht hoeveel procent van het tuinoppervlakte uit tegels bestaat: ruim een derde. Vooral in de provincie Flevoland blijken veel stenentuinen te bestaan. GroenLinks in Dronten overweegt een beloning voor bewoners die hun perkjes groen maken.