Cornelis Lelypenning voor Jop Fackeldey

De penning is toegekend door de gemeenteraad en werd uitgereikt door burgemeester Ina Adema. Fackeldey is elf jaar wethouder geweest, hij verving in 2007 Tjeerd van der Zwan. De laatste tijd was hij veel in het (landelijke) nieuws over Lelystad Airport, hij heeft de uitbreiding van het vliegveld in zijn portefeuille. ,,Het was niet de meest intense periode, maar wel de meest publieke'', zegt hij hierover tegen deze krant. Fackeldey heeft al een nieuwe baan, hij is woensdag beëidigd als gedeputeerde in Flevoland.