Corona hindert bluswerk basisschool Lelystad: brandweer laat vuurzee ongemoeid vanwege seniorencomplex vlakbij

UpdateBrandweer Flevoland heeft vannacht de vuurzee in basisschool De Triangel laten woeden. Bij bluswerkzaamheden had een seniorencomplex vlakbij ontruimd moeten worden. Dat wilde de brandweer voorkomen vanwege het coronavirus.

Het idee van een groot aantal mensen op straat in het holst van de nacht leek de brandweer geen goed idee vanwege het virus. Bovendien zou de enorme, uitslaande brand van vannacht het schoolgebouw toch al gaan verwoesten, vertelt een woordvoerder.

Niet te redden

De eerste meldingen van de brand werden aan het begin van de nacht, rond 00:45 uur, gedaan. Vrij snel na aankomst constateerde de brandweer dat het gebouw niet meer te redden was. ,,We hebben 'm laten uitbranden", zegt brandweerwoordvoerder Andrea van der Woude. ,,Het was een hevige brand die snel groter werd. Er was geen houden meer aan.”

Volgens Van der Woude zou een grote blusactie namelijk alleen maar meer ellende hebben veroorzaakt. ,,Als je niet blust, blijft het warm en gaat de rook omhoog. En als je wel gaat blussen, koelt het af en komt de rook lager. En in dat geval hadden we een groep seniorenwoningen moeten ontruimen. En dat wil je middenin de nacht voorkomen, ook met het oog op het coronavirus.”

Tóch ontruiming

Uit voorzorg moesten later vannacht toch zes woningen worden ontruimd. Dit gebeurde nadat ook de gymzaal van de school in brand vloog. ,,Het was niet te peilen waar die rook heen zou gaan, maar waarschijnlijk over die zes woningen", legt de brandwoordvoerder de reden van de ontruiming uit. De bewoners worden elders opgevangen en kunnen voorlopig nog niet terug.

Rond 01:50 uur ging er een melding via Burgernet uit over de brand aan de Botter 40. Omwonenden werd opgeroepen ramen, deuren en mechanische ventilatie te sluiten. Bij de brand zijn asdeeltjes vrijgekomen, constateerde de brandweer na een rondgang door de wijk. Inwoners kunnen deze wegspoelen met water.

Oorzaak

Rond 07:00 uur vanochtend startte de brandweer met nablussen. Het korps in Lelystad krijgt hierbij hulp van de collega's uit Almere en Swifterbant. De verwachting is dat zij nog wel even bezig zullen zijn bij de school, aangezien het vuur nog niet is gedoofd. Omdat het schoolgebouw volledig is verwoest, is de oorzaak van de brand waarschijnlijk niet meer te achterhalen. ,,De verwachting is niet dat we daar nog onderzoek naar gaan doen", besluit de woordvoerder.

Stroomstoring