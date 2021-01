Corona nekt kringloopwinkel in Lelystad: ‘Met pijn in het hart stoppen we’

,,We stonden voor de keuze om weer een huurcontract voor vijf jaar aan te gaan, maar daar zien we van af’’, zegt Pikkert. ,,Dat besluit hebben we met pijn in het hart genomen.’’ Corona is de oorzaak, geeft ze aan. ,,Het is het hele jaar al rustig in de stad. Bovendien zijn er vrijwilligers die niet willen of mogen werken in de winkel vanwege het virus. De huidige lockdown is voor ons de druppel.’’