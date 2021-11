Coronatestlocatie in Lelystad verhuisd naar bedrijfspand, tent is te koud in de winter

De teststraat aan Stationsbalkon Noord in het stadshart van Lelystad bevond zich in een tent. Met de winter in het vooruitzicht besloot GGD Flevoland de coronatestlocatie te verplaatsen naar een plek die aangenamer is voor zowel de GGD-medewerkers als voor de mensen die getest willen worden. De coronatestlocatie is zeven dagen per week geopend tussen 09.00 en 16.30 uur.