Corporaties deel Noord-Holland en Flevoland tekenen woondeal niet

De Jonge reist deze weken door Nederland om in elke provincie een woondeal te ondertekenen. De woondeals zijn afspraken die vorig jaar zijn gemaakt met alle provincies over hoeveel nieuwe huizen er tot 2030 gebouwd moeten worden, hoeveel woningen daarvan in de sociale huur gaan vallen, hoeveel in de middenhuur en hoeveel duurdere woningen er komen. In Noord-Holland en Flevoland gaat het om 170.000 woningen.

De AFWC vindt dat de woondeals ‘een te hoog intentioneel karakter’ hebben. Een belangrijk probleem is de stikstofruimte die nodig is om op tal van plaatsen te kunnen bouwen. Daarover moeten Rijk en provincies nog concrete afspraken maken. Harde afspraken zijn ook nodig met de gemeenten over de 30 procent aan sociale huurwoningen die beoogd worden, aldus de belangenorganisatie. De woondeal voor Noord-Holland en Flevoland gaat bovendien over een zo groot gebied dat het beter is om de voorgenomen bouw in subregio’s te verdelen, vinden de corporaties.