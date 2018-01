Cruciale tip Helicentre Lelystad voorkwam ontsnapping topcrimineel

Door een tip van Helicenter uit Lelystad is voorkomen dat de Amsterdamse topcrimineel Benaouf A. in oktober uit de gevangenis in Roermond kon ontsnappen. Het bedrijf bij Lelystad Airport kreeg in september een verzoek voor een rondvlucht, vertrouwde het niet, en liet de politie de contacten met de bendeleden overnemen.

Hun cruciale rol bleek deze week uit de proformat-zitting tegen Ismail el M., die de helicopter trachtte te huren. Het bedrijf kreeg grote argwaan toen hij een heli voor een rondvlucht wilde huren voor hem en zijn vriendin, maar een groot toestel wilde waar 4 passagiers in passen.

Snelheid

Het Helicentre heeft de Eurocopter EC120B helikopter staan voor VIP-vluchten en biedt die aan met de tekst: ,,U heeft een belangrijke zakenrelatie die u op een spectaculaire wijze wilt ontvangen? U heeft met uw gasten een aantal afspraken gepland op één dag en u wilt uw tijd zo efficiënt mogelijk benutten? Of wilt u gewoon eens iemand op hoog niveau in de watten leggen? De heli is met 220 kilometer/uur bovengemiddeld snel.

Alert zijn

De huurder vroeg om de rondvlucht niet in Lelystad te laten beginnen maar op heliplatform Heythuysen in Limburg, hemelsbreed minder dan tien kilometer van Roermond en de strafgevangenis die er staat. De Nederlandse heli-verhuurders hadden al eerder in het jaar een verzoek van de politie gekregen om alert te zijn op ongebruikelijke boekingen. ,,Bovendien is er al enkele jaren een protocol, een afspraak met de politie, om sowieso te melden als er iets verdachts is", zegt een medewerker van Helicentre. Er wordt wel vaker iets gemeld, zegt hij, meestal volgt er dan geen zichtbare actie. Nu wel, de politie vond het al net zo vreemd dat twee Amsterdammers niet naar Lelystad maar helemaal naar het Zuid-Nederland wilden rijden voor een vlucht van nog geen uur.

'Technisch defect'

Oorspronkelijk stond het tochtje in Lelystad geboekt voor 4 oktober, maar onder het mom van een technisch defect werd het afgeblazen. In de tussentijd regelde de politie taps bij Ismael (Izzy voor zijn vrienden) en drie handlangers. Daaruit bleek dat er daadwerkelijk voorbereidingen werden getroffen om Benaouf A. uit het gevang te halen. Hij zit een straf uit van 12 jaar. Rechters achtten het bewezen dat hij de Amsterdamse crimineel Najeb Bouhdouf in 2012 liet liquideren in Antwerpen. Hij wordt gezien als één van de kopstukken in de Mocro-oorlog, waarin drugsbendes elkaar bestrijden, met twintig doden tot gevolg.

Kapen

Observatieteams van de politie zagen de activiteiten toenemen voor de 11e oktober, de dag waarop de vlucht alsnog zou doorgaan, maar dan vanuit Budel (bij Eindhoven). Bij Helicentre hebben ze geen idee wat er zou zijn gebeurd als iemand van hen met de heli zou zijn opgestegen. ,,Dat hebben we van de politie niet teruggekregen". In elk geval was het de bedoeling om de heli 'te kapen'. De handlangers Houssain el M en N. werden dagen tevoren in een auto gezien met Garavito B., een 54-jarige Colombiaan met een heli-brevet. In Weert moest hij de besturing overnemen, gaf hij na aanhouding in verhoren ruiterlijk toe.