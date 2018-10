Curatoren failliete IJsselmeerziekenhuizen verwachten nog geen oplossing op korte termijn

Burgemees­ter Lelystad blij met plan St Jansdal, maar wil ook verloskun­de behouden

29 oktober ‘Het college van Lelystad is blij dat het ziekenhuis St Jansdal inzet op het behoud van een ziekhuisvoorziening in Lelystad waar onze inwoners voor ruim 80% van de ziekenhuisbezoeken terecht kunnen.’ Dat zegt burgemeester Ina Adema in een schriftelijke reactie op het nieuws dat het ziekenhuis uit Harderwijk de ziekenhuiszorg in Lelystad gedeeltelijk wil overnemen.