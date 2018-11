D-day voor failliete IJsselmeerziekenhuizen uitgesteld

Voor de overname van de failliete ziekenhuizen in Flevoland hebben zich meerdere kandidaten gemeld. Die moesten uiterlijk afgelopen vrijdagmiddag een concreet plan indienen. Bekend is dat de ziekenhuizen St. Jansdal in Harderwijk en het Antoniusziekenhuis in Sneek een bod hebben gedaan, net zoals de Stichting Cardiologen Centra Nederland. Laatstgenoemde wil een breed ziekenhuis in Lelystad houden, het St. Jansdal wil in afgeslankte vorm verdergaan.

Deadline

Eerder werd gesteld dat vandaag de deadline was: aan eind van de dag zou de beste overnamekandidaat bekend zijn, morgen zou de Kamer worden geïnformeerd. Volgens zegsman Geoffrey Rook van MC Groep klopt dit niet. ,,We geven vandaag wel een voortgangsbericht vrij, maar nog geen concrete beslissing. Uiteraard houden we de minister en de Kamer ook op de hoogte.”

Duidelijkheid

Wanneer de curator dan wel met duidelijkheid komt, is nog onbekend. ,,Het kost veel tijd om alle plannen van overnamekandidaten onder de loep te nemen”, aldus Rook. Ondertussen wordt de zorg in de IJsselmeerziekenhuizen verder afgeschaald. ,,Daar worden per dag nieuwe beslissingen over genomen, dus ik kan nu niet zeggen of en zo ja welke afdelingen sluiten. Als er een overnamekandidaat gekozen is, kan die situatie ook weer wijzigen.”

Opzegtermijn