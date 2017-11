D66 Lelystad: geen uitstel opening vliegveld

Daarin staat dat Lelystad Airport pas mag groeien als het luchtruim opnieuw is ingedeeld. En dat staat in 2023 te gebeuren. De Lelystadse fractie wil zo lang niet wachten en vindt dat het vakantievliegveld in april 2019 open moet - zoals de bedoeling is. ,,Ik snap de huiver en heb begrip voor de zorgen die er leven'', zegt raadslid Peter Schot. ,,Maar het besluit om het vliegveld uit te breiden, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid genomen.''