Dader aanslag met molotovcocktail in Lelystad ontsnapt aan celstraf

Een gevangenisstraf had niet misstaan in de rechtszaak tegen Arie C. (21) uit Capelle aan den IJssel. Hij gooide eind 2016 een molotovcocktail tegen een huis aan De Schans in Lelystad. Maar omdat de rechtszaak veel te lang op zich liet wachten kwam hij er woensdag vanaf met een werkstraf van 100 uur en een maand cel voorwaardelijk.

De rechtbank in Lelystad vonniste bewust een stuk lager dan gebruikelijk is in zaken van brandstichting. ‘Brandstichting behoort tot één van de ernstigste misdrijven die het Wetboek van Strafrecht kent’, staat in het vonnis te lezen.

Maar C. werd op 8 december 2016 voor het eerst verhoord over de zaak en het vonnis kwam ruim twee jaar en tien maanden later. ,,Er hebben zich geen bijzondere omstandigheden voorgedaan die de overschrijding van de termijn rechtvaardigen’’, vinden de rechters.

En dat was een enorme belasting voor C., die onnodig zo lang de rechtszaak boven zijn hoofd had hangen. De officier van justitie vond dat ook en eiste twee weken geleden drie maanden cel voorwaardelijk tegen hem en een werkstraf van 180 uur.

Schadevergoeding

Hij vroeg ook om een schadevergoeding van 1191,99 euro voor het slachtoffer, maar de rechtbank vindt 416,99 euro genoeg. De vrouw des huizes voor wie de molotovcocktail bedoeld was, kon namelijk niet voldoende onderbouwen dat haar psychische problemen ernstig waren en direct te linken aan het voorval.

Die 15e november 2016 was er van alles aan de hand rondom C. Zijn tante had problemen met iemand en hij wilde haar daarbij helpen. Dus gooide hij een molotovcocktail richting het huis van de vrouw, die in zijn ogen de problemen had veroorzaakt.

Snel ontdekt

Gelukkig werd de brand die daardoor ontstond snel ontdekt. Anders had het heel anders af kunnen lopen voor de vijf bewoners, waaronder drie jonge kinderen. De vrouw des huizes kampt nog steeds met een posttraumatische stressstoornis door het voorval. Maandenlang durfde ze niet met de lichten uit te gaan slapen en fietste ze andere routes, uit angst om C. weer tegen te komen. Ze plaatste ook extra bewakingscamera’s rond haar huis.

Moeilijke jeugd

Haar 8-jarige zoontje voelde zich net als zijn moeder lange tijd onveilig sinds de brand. C. vond dat moeilijk om te horen ter zitting. ‘Vooral voor dat kindje, maar ook voor mevrouw. Dit had nooit zo mogen gebeuren.’