Dagje meelopen voor de klas in Lelystad: ‘Het begint wel te kriebelen’

videoHij is eigenlijk belastingadviseur, maar ziet een carrière in het onderwijs ook wel zitten. Docent economie, om precies te zijn. Wouter Somer (28) mag vandaag een dag meelopen in de klas bij De Rietlanden, mede mogelijk gemaakt door de gemeente Lelystad. En als het bevalt? Dan kan hij zich laten omscholen.

,,Mijn moeder is docent en ik zat altijd grappen te maken over hoe makkelijk haar baan is’’, vertelt Somer. ,,Je hebt de meeste vakanties, je hebt altijd vrij. Zij beweerde dat het anders was.’’ Toen de oproep van Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad kwam dat geïnteresseerden een dagje mee mogen lopen voor de klas, twijfelde Somer geen moment. ,,Het begint wel te kriebelen, dat onderwijs.’’ Hij wordt direct voor een klas havo/vwo-leerlingen gezet.

Volledig scherm ‘Meeloper’ Wouter Somer voor de klas. Docente geschiedenis Suzan Mateboer ziet het wel zitten dat Wouter daadwerkelijk les komt geven. © Foto Freddy Schinkel

Tekort aan leraren

Het is niet dat hij zijn baan als belastingadviseur zat is. Zeker niet. ,,Ik zou een baan in het onderwijs willen combineren met mijn huidige baan’’, zegt Somer. ,,Er is een tekort aan leraren, dus als ik les kan geven, waarom niet? Je doet het uiteindelijk voor de kinderen, want bij een tekort zijn zij de dupe.’’

Op dit moment is er in Lelystad een vacatureruimte van 30,4 fte bij het basisonderwijs en 10,9 fte in het voortgezet onderwijs. Zieke docenten? Dat kan eigenlijk niet, want er zijn geen invallers om gaten op te vullen. En die invallers, die worden gevonden. Na de oproep voor meelopers een maand geleden zijn er 180 aanmeldingen gekomen. 150 daarvan zijn al ingepland voor een meeloopdag. De overige dertig krijgen nog bericht en mogen later meelopen.

Natuurlijk leiderschap

,,De leerlingen luisterden gelijk naar hem’’, zegt Suzan Mateboer, de docente met wie Somer een ochtendje mee mocht lopen. ,,Hij heeft natuurlijk leiderschap, iets wat docenten echt wel nodig hebben.’’ Hoe eerder er nieuwe leraren voor de klas staan, hoe beter, vindt Mateboer. ,,Ik vind het een goede zaak dat mensen in een ander beroep enthousiast zijn voor het onderwijs. Ik hoop alleen wel dat ze het blijven, want je ziet vaak dat het onderwijs voor een paar jaar leuk is, maar docenten dan toch stoppen.’’

Somer heeft nog wel twijfels over de baan in het onderwijs. ,,Ik denk dan vooral aan het loon’’, zegt hij. ,,Dat is veel minder dan wat ik als belastingadviseur verdien. Als ik het onderwijs in zou gaan, zou ik het echt uit passie doen.’’