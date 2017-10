Dalfser 'pitbull' Adegeest zit Dijksma dwars over vlieglawaai

Hij is zelfstandige, maar heeft al maanden geen betaalde opdracht meer aangenomen. Geen tijd voor. Dalfsenaar Leon Adegeest (51) – ingenieur, geluidsexpert en lid van actiegroep HoogOverijssel – besteedt al zijn werkzame uren aan de strijd tegen de lage vliegroutes van Lelystad Airport, waar hij straks pal onder woont. Onbetaald, want hij wordt er geen cent wijzer van. ,,Ik moet oppassen dat het mijn leven niet volledig in beslag neemt. Aan de andere kant: niets doen is geen optie. De gevolgen van al die vliegtuigen boven Oost-Nederland zijn te ernstig.”

Fouten

Maandag erkende staatssecretaris Sharon Dijksma dat er fouten zijn gemaakt in het geluidsonderzoek van Lelystad Airport, waardoor Overijssel en Gelderland mogelijk meer vliegtuigherrie staat te wachten dan tot nu toe is aangenomen. Ze laat deze zogenoemde milieu effect rapportage (mer) daarom gedeeltelijk overnieuw doen.

Het is een belangrijke overwinning voor actiegroep HoogOverijssel, dat er de afgelopen weken in slaagde om gaten te schieten in het onderzoek. En dat is vooral te danken aan Adegeest. Hij beet zich als een pitbull vast in het geluidsonderzoek van het ministerie, toonde aan dat er rekenfouten in staan en dwong Dijksma daarmee tot een openlijke knieval.

Quote We stelden allerlei vragen, maar werden continu afgescheept. Niet serieus genomen. Leon Adegeest

,,Al in de zomer ontdekten we dat er grote fouten in de geluidsstudie zaten”, vertelt Adegeest. ,,De geluidsoverlast in Zwolle, de Sallandse Heuvelrug en ook de Veluwe is veel groter dan tot nu toe door het ministerie is erkend. We stelden allerlei vragen, maar werden continu afgescheept. Niet serieus genomen. Toen ben ik zelf aan het rekenen geslagen en heb een geluidstool ontwikkeld. Daarmee konden we aantonen dat een veel groter gebied overlast krijgt van Lelystad Airport. En ineens zaten we aan tafel met de topambtenaren van Dijksma en wilden ze wél naar ons luisteren.”

Op zijn hoede

Adegeest is blij dat Dijksma de fouten toegeeft en nieuw onderzoek laat doen. Tegelijkertijd blijft hij extreem op zijn hoede. ,,In de Kamerbrief maakt Dijksma het meteen weer ‘klein’. Ze bagatelliseert de fouten die zijn gemaakt en verwacht geen grote consequenties van het nieuwe geluidsonderzoek. Dat is verdacht. We zullen er als actiegroep bovenop blijven zitten om te zorgen dat de Tweede Kamer hier niet intrapt. Tot nu toe heeft de politiek klakkeloos geloofd wat Dijksma ze vertelde, maar dat blijkt niet verstandig. De uitbreiding van Lelystad Airport is gebaseerd op foute gegevens, ongehoord!”