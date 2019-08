Daling werkloosheid Flevoland blijft achter

De daling van de werkloosheid blijft in Flevoland iets achter bij de landelijke ontwikkelingen. Gemiddeld was het aantal uitkeringsgerechtigden in Nederland begin deze maand 16,3 procent lager dan een jaar eerder, maar in Flevoland bedroeg de daling 13,2 procent. Dat blijkt uit de jongste maandrapportage van de uitkeringsinstantie UWV.

In totaal waren er eind juli 6.769 Flevolanders afhankelijk van een ww-uitkering. Dat waren er 290 minder dan de maand ervoor. Volgens het UWV komt dit doordat er in de zomer meer werk is in de agrarische beroepen. Daar was de daling van de werkloosheid dan ook het sterkst. Evengoed zit 3 procent van de Flevolandse beroepsbevolking nog zonder werk. Dat is bijna een half procent meer dan het landelijk gemiddelde.

Gerekend over de afgelopen twaalf maanden zijn het vooral de ict’ers die weer betaald werk hebben gevonden. De werkloosheid onder die beroepsgroep daalde met een kwart. Ook werklozen in bedrijfseconomische en administratieve beroepen slaagden er goed in weer aan de slag te komen.

Tekort aan ict´ers

Volgens het UWV is het tekort aan ict’ers enorm. „Volgens werkgevers zijn 7 op de 10 ict-vacatures moeilijk vervulbaar. Er is geen andere beroepsgroep waar het tekort aan personeel zo groot is”, staat in een nieuwe ‘Factsheet Arbeidsmarkt’ die het UWV donderdag heeft uitgebracht. Het tekort geldt met name voor hoogopgeleide ict’ers, gespecialiseerd in het ontwikkelen, testen en beveiligen van software en computersystemen. Ook naar databasebeheerders is veel vraag.