Dan vergaat het lachen je wel: 6 boetes voor lachgas op horecaplein Lelystad

Zes bezoekers van het 'horecaplein’ in Lelystad reageerden dit weekeinde wat minder vrolijk toen ze door de politie op de bon werden geslingerd voor het gebruik van lachgas. Sinds juni is dat op meerdere openbare plekken in Lelystad waaronder ook horecazaken verboden, net als het op straat drinken van alcohol.

Naar aanleiding van meerdere klachten over overlast door het gebruik van met lachgas gevulde ballonnetjes op het horecaplein voerde de politie dit weekeinde enkele controles uit. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn vier gebruikers bekeurd, in de nacht van zaterdag op zondag is nog eens twee keer proces verbaal opgemaakt. Daarbij werden ook drie cilinders met lachgas in beslag genomen.

Gebiedsverbod in apv

Sinds juni is in de gemeente Lelystad een ‘gebiedsverbod’ op alcohol en lachgas opgenomen in de algemene plaatselijke verordening (apv). Hiermee kan de gemeente beter optreden tegen overlast. Op plekken waar overlast ontstaat door het gebruik van alcohol, zijn vaak ook problemen als gevolg van het gebruik van lachgas, zo blijkt uit politiecijfers.

Het drinken of in bezit hebben van alcohol en de verkoop en het gebruik van lachgas is in Lelystad onder meer verboden binnen een straal van 50 meter van een school, in alle winkelcentra inclusief Bataviahaven, op het horecaplein, en op en rond trein- en busstations, parken, sportvelden en speeltuinen. Lachgas is ook verboden binnen een straal van 100 meter van een terrein waarop een evenement wordt gehouden.