Dankzij przewalski’s is Lelystad wereldberoemd in Mongolië

VideoWereldberoemd in Mongolië, uniek in Nederland en vrijwel onbekend buiten Flevoland: Natuurpark Lelystad. Waar bezoekers oog in oog kunnen staan met een eland of een Pater Davidshert, maar waar tegelijkertijd internationale successen zijn geboekt met het herintroduceren van met uitsterven bedreigde soorten als het przewalskipaard en de wisent.

In 1967 werd het laatste przewalskipaard in het wild gezien in Mongolië. De daaropvolgende 25 jaar waren de steppes in het Centraal-Aziatische land przewalskiloos. Met dank aan de tomeloze inzet van het Nederlandse echtpaar Inge en (wijlen) Jan Bouman, in nauwe samenwerking met Natuurpark Lelystad, is deze wilde paardensoort gestaag bezig met een succesvolle terugkeer in het onherbergzame land.

Volledig scherm Tussen 1992 en en 2000 zijn verdeeld over vijf transporten 82 ‘Lelystadse’ przewalski’s heruitgezet naar Mongolië. ,,De populatie bestaat nu uit ongeveer 350 dieren. Het zou mooi zijn als dit doorgroeit naar 500, dat is een mooi stabiel aantal”, zegt Hans Boekhoff, beheerder van het Natuurpark Lelystad. Zijn ogen beginnen te stralen als hij vertelt over hét succesverhaal uit het amper 400 hectare grote gebied, dat ingeklemd ligt tussen de A6 en Lelystad Airport.

Ruimtegebrek

Hoe tegenstrijdig de benaming natuurpark ook klinkt, het vertelt volgens Boekhoff precies het verhaal van dit parkachtige landschap. Hier komen natuur en recreatie samen. Het is geen dierentuin. Puur natuur noch aangeharkt stadspark. Begin jaren 70 werd hier de wens voor groene recreatiemogelijkheden voor Lelystedelingen gecombineerd met het ruimtegebrek van Artis in Amsterdam. Op het nieuwe land zag de dierentuin mogelijkheden om kuddes rendieren, elanden en wisenten te huisvesten op een plek waar ze ‘enigszins natuurlijk gedrag’ konden tonen, maar waar het publiek zoveel mogelijk tussen de dieren moest kunnen lopen. In 1975 arriveerden de eerste rendieren en elanden, in latere jaren gevolgd door onder meer wisenten, moeflons, bevers, de Aziatische en Europese otter en het Pater Davidshert. Te bewonderen voor het publiek - als ze zin hebben om zich te laten zien - maar minstens zo belangrijk zijn de (internationale) fok- en herintroductieprogramma’s waar Natuurpark Lelystad aan meewerkt. Zo lopen Lelystadse wisenten rond in onder meer Rusland, Litouwen en Spanje.

Bevers

Dichterbij huis is de succesvolle terugkeer van de bever in Nederland - in 1826 werd het laatste exemplaar bij Zalk gedood - mede te danken aan Lelystad. Toen de bever in 1988 werd uitgezet in de Biesbosch kende de populatie een moeizame start. De bevers in het Natuurpark plantten zich juist voorspoedig voort en vormden een welkome aanvulling op de groep in de Biesbosch. Bovendien heeft de bever, door te ontsnappen uit het Natuurpark, zichzelf in Flevoland uitgezet. Inmiddels is de bever slachtoffer van zijn eigen succes, want Limburg zit ernstig in zijn maag met een groep probleembevers en wil van ze af.

Volledig scherm Natuurpark Lelystad langs de Vlotgrasweg. © Freddy Schinkel Zover is het nog lang niet met de otter. Vijftien jaar geleden werden in de Weerribben-Wieden otters uitgezet. Het laatste exemplaar was in 1989 in Friesland doodgereden. Recente tellingen wijzen uit dat de populatiegroei stagneert op zo’n 200 exemplaren. Het verkeer eist zijn tol onder otters, maar ook de smalle genetische basis van de Nederlandse populatie is een probleem, ofwel het risico op inteelt. Natuurpark Lelystad zoekt daarom samen met stichting Ark en onderzoeksinstituut Alterra in het buitenland naar genetisch onverwante otters om in Nederland bij te plaatsen.

Inteelt

Juist die wetenschappelijke samenwerkingen vormen volgens Boekhoff het geheim van het Lelystadse succes. Toen de familie Bouman in de jaren 70 en 80 het fokprogramma voor de przewalskipaarden opzette, bleek al snel dat inteelt een probleem was. De paar honderd exemplaren die toen wereldwijd leefden, kwamen voort uit slechts dertien voorouders. Reu-ze-inteelt dus, waardoor in 1976 bijvoorbeeld de helft van de paarden stierf voor de leeftijd van drie jaar en slechts de helft van alle merries veulens kreeg.