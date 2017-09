Darter Stompé krijgt 150 uur werkstraf voor belastingfraude

Volgens de rechtbank is tussen 2009 en 2013 in de aangiften steeds een te laag bedrag aan omzet en inkomsten aangegeven. Zo werd prijzengeld dat Stompé incasseerde tijdens buitenlandse toernooien niet opgegeven. Hierdoor liep de staat ruim 100.000 euro mis. Daardoor heeft het stel het vertrouwen geschonden dat de overheid in haar burgers moet kunnen stellen, zo oordeelde de rechtbank.

Het inkomen van Stompé bestond in de genoemde periode naast prijzengeld vooral uit vergoedingen voor dartdemonstraties en tv-optredens. Zijn echtgenote regelde voor hem de reizen en de inschrijvingen en was verantwoordelijk voor de administratie van hun gezamenlijke vennootschap.

Hoewel de onjuiste aangiftes door zijn echtgenote werden gedaan houdt de rechtbank ook Stompé daarvoor verantwoordelijk. Hij wist volgens de rechtbank dat zijn vrouw onvoldoende boekhoudkundige kennis had. Desondanks liet hij het verzorgen van de aangiften aan haar over, zonder te controleren of die juist waren en of ze deskundige hulp had ingeschakeld, zoals hij haar had aanbevolen. Hij moet zich bewust zijn geweest van de aanmerkelijke kans dat de door zijn vrouw ingevulde aangiften onjuist waren, zo blijkt uit het vonnis.