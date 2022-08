Dat was een best feestje, met negen soorten drugs…

G­PS-apparatuur gestolen uit drie tractoren in Lelystad, dieven sloegen twee keer toe in Zeewolde

Uit drie tractoren in Lelystad is vannacht gps-apparatuur gestolen. Een getuige zag wel iets verdachts, maar belde niet direct de politie. Vorige week werden in Zeewolde ook al twee gps-systemen uit trekkers in het buitengebied gestolen.

