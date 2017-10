Datalek bij gemeente Lelystad

Amsterdammer opgepakt in Lelystad

28 september Een 54-jarige Amsterdammer is opgepakt in Lelystad. Hij moet nog 330 dagen gevangenisstraf uitzitten. De man was door het Hooggerechtshof van Amsterdam veroordeeld in verschillende strafzaken voor onder andere diefstal in vereniging en oplichting in de omgeving van Amsterdam en moest hiervoor 210 dagen gevangenisstraf uitzitten.