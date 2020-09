David de Vreede (29) volgt overleden wethouder John van den Heuvel op in Lelystad

Wethouder Van den Heuvel (66) overleed in juni onverwachts . Hij was sinds 2014 wethouder in Lelystad. Daarvoor was hij acht jaar raadslid. ,,Hij was helemaal opgeladen om er weer twee jaar tegenaan te gaan met een nieuwe coalitie. Het is wrang dat hij die klus nu niet kan afmaken. Heel verdrietig”, vertelde SP-fractievoorzitter Alexander Sprong.

Strijd tegen kankerverwekkende materialen

De Vreede was oprichter en directeur van een bedrijf in de luchtzuiveringstechniek. ‘Hij heeft al ruime ervaring met leidinggeven en strategisch denken. Daarnaast was lokale of regionale binding erg belangrijk in het profiel, we zijn dan ook erg blij dat we een SP’er hebben kunnen vinden die naast alle andere eisen ook als onze buurman gezien kan worden’, laat de SP in Lelystad weten.