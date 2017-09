De eerste baby's uit Lelystad: vijftig jaar geluk

Een halve eeuw geleden kwamen de eerste bewoners naar Lelystad. De families Pilon en Poelhekke vertellen over pionieren in het nieuwe land, de eerste kinderen, de eerste straten, het isolement, de schijnverlatingen en hun geluk. ,,Groot en toch klein, dat is de kracht van Lelystad.’’

Geen kwaad woord over Lelystad, waarschuwen de mannen bij voorbaat. Jan Hiddo Pilon (50) en zijn kameraad Patrick Poelhekke (50) zijn kritisch over hun jarige stad maar afgezien van enkele minpuntjes is Lelystad voor hen de vertrouwde thuisbasis.

,,Hier heb je ruimte, veel groen en goed verlichte fiets- en wandelpaden. Kom daar nog maar eens om.’’ Hun blozende gezichten staan in schril contrast met de verhalen over een halve eeuw geleden toen het leven in Lelystad minder welgesteld begon.

Quote Het waren krotten. Overal lekkage en het gras groeide door de vloer heen. Cootje Pilon

Cootje Pilon (75), al 25 jaar weduwe, kwam met haar man, een sleepbootschipper, vanuit Groningen aan vaste wal. Op het oude werkeiland in Lelystad-Haven vond haar echtgenoot werk. Cootje woont alweer 43 jaar in de voormalige havenmeesterswoning direct aan de dijk met riant uitzicht op het Markermeer. De eerste jaren bivakkeerde ze noodgedwongen met man en 3-jarig dochtertje in een houten barak waar Jan Hiddo werd geboren.

Krotten

,,Het waren krotten. Overal lekkage en het gras groeide door de vloer heen’’, weet ze nog. ,,Harderwijk was voor ons het dichtstbijzijnde stukje bewoonde wereld. Ik heb vrij snel mijn rijbewijs gehaald.’’

Jan Poelhekke (79) had 50 jaar geleden met zijn gezin een huis in Dronten toen Lelystad een ambtenaar voor de burgerlijke stand nodig had. ,,Geen van mijn collega’s voelde er iets voor, maar ik wilde graag. In dat eerste najaar van 1967 werd er een handvol kinderen geboren. De eerste kersverse vaders belden me en ik tikte de akte thuis. Vervolgens ging ik met de papieren naar het kraambed.’’

Quote Er waren natuurlijk nauwelijks voorzieningen Jan Poelhekke Hij was ook degene die de eerste wijk- en straatnamen bedacht zoals Punter, Korveel, Galjoen en Kogge. Hij herinnert zich hoe hij en andere gezinnen ‘isolementstoeslag’ kregen. ,,Meer dan 100 gulden want we konden er de huur, 75 gulden, gemakkelijk van betalen. Er waren natuurlijk nauwelijks voorzieningen.’’

Eind jaren zeventig veranderde er wel iets in het groeiende Lelystad. Volgens Jan kwamen er na 1975, toen de Oostvaardersdijk klaar was, veel mensen vanuit de Amsterdamse achterstandsbuurten naar Oostelijk Flevoland. ,,Voor weinig geld kregen ze een compleet nieuw huis met tuin. Velen konden niet met die situatie omgaan’’, formuleert hij voorzichtig. Patrick stelt: ,,Ze stopten konijnen in de keukenkastjes en lieten de tuinen verloederen. Het werd in sommige buurten een zootje’’.

Snelrecht

Ook de criminaliteit groeide in de jaren tachtig. ,,Veel drugshandel en overlast. Er kwam hulp van tien politiemensen uit Apeldoorn. Zij brachten de boel op orde dankzij snelrecht’’, vertelt Jan. ,,En we kregen te maken met schijnverlatingen. Mannen die zogenaamd bij de dochter gingen wonen zodat de vrouwen bijstand konden ontvangen. Er werd volop onderverhuurd. Ook dit is door de gemeente krachtig aangepakt. Toen hadden we ineens 400 inwoners minder.’’

Betaalbaar

Na de periode van verval is Lelystad een veilige en groene gemeente geworden, stellen de families. Zoals Patrick en Jan Hidde zelf hier vroeger vrijuit konden zwemmen en surfen, hebben hun kinderen er nu volop sportmogelijkheden. De huizen en de grond zijn nog steeds betaalbaar. Patrick is niet voor niets na een paar jaar Amsterdam teruggekeerd naar de polder. Het enige grote nadeel is voor hen het gebrek aan een ‘sfeervol stadshart’.

Quote Groot en toch klein, dat is de kracht van Lelystad Jan Hidde