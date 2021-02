De koning van de transfermarkt: Batavia’90

Lot van Lelystad Airport­krant is nog onduide­lijk na tik op de vingers

29 januari De provincie Flevoland laat in het midden of er een zevende uitgave komt van de Lelystad Airportkrant, die strijdig is bevonden met de Nederlandse Reclame Code. Deze krant wordt huis-aan-huis verspreid in Flevoland en gaat over ‘alles wat er komt kijken’ bij de ontwikkeling van Lelystad Airport tot vakantievliegveld.