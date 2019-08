Deel Flevolandse konikpaarden in Spanje heeft parasiet

Mannen uit Lelystad slingeren over snelweg tijdens ‘drugs­feest­je’ in auto: 16-jarige opgepakt

9:18 De politie heeft zondagavond een vroegtijdig einde gemaakt aan een ‘drugsfeestje’ van een paar jongens uit Lelystad. Het probleem was niet per se dat ze lachgas gebruikten in een auto, maar wél dat ook de bestuurder dit deed tijdens het rijden over de snelweg. En de mannen gingen nog een stap verder...