Deel geëvacueerde bewoners van wijk Punter in Lelystad terug naar huis, brandweer nog steeds bezig met metingen

Veertien straten van de wijk Punter werden gisteravond ontruimd nadat een mysterieuze lucht werd geroken. Een benzine-achtige stof in het riool bleek de oorzaak te zijn van de penetrante lucht. Zo’n 500 mensen moesten hun huis verlaten. Het gros bracht de nacht bij vrienden en familie door. 25 mensen overnachtten noodgedwongen in een hotel.

Vanochtend mocht een groot deel van de inwoners weer terug hun huis in, maar ongeveer 80 huizen bleven verboden terrein voor de bewoners. Een groot deel kan nu toch terug, voor de bewoners van de straat Punter 32 is het nog afwachten. Mochten zij niet terug kunnen en ook niet elders een slaapplek kunnen vinden, dan zorgt de gemeente voor een hotelovernachting.

Sinds gisteravond is de brandweer bezig met het doorspoelen van de riolering. Een deel van de stof is waarschijnlijk door een overloop vanmiddag in het riool van Punter 32 en Jol 24 terechtgekomen. Hoe de benzinedamp in het riool is gekomen is onduidelijk. Politie en justitie zijn daar nog mee bezig.