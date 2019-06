Deel woonzorgcentrum ontruimd na brand in Lelystad

Extra water in hitteweek voor konikpaar­den in Oostvaar­ders­plas­sen bij Lelystad

10:28 De ruim 150 konikpaarden die in een vangkraal in de Oostvaardersplassen bij Lelystad staan, krijgen volgende week duizenden extra liters water vanwege de verwachte hoge temperaturen. Deskundigen houden permanent in de gaten hoe het met de paarden gaat. De ervaring leert dat konikpaarden goed tegen warmte kunnen, zegt Staatsbosbeheer.