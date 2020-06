Demonstraties tegen Zwarte Piet in Deventer en Lelystad? ‘Voorbarig’

KOPZ meldt vandaag dat ze in november actie wil voeren in twintig gemeenten waar Zwarte Piet nog steeds niet verbannen is, waaronder Deventer en Lelystad. Ook in Deventer wordt nu volop gesproken over aanpassingen. Maar, zegt voorman Jerry Afriyie van KOPZ: ,,Ten eerste weten we officieel nog niks van veranderingen, dus we komen gewoon. Sterker nog: we zijn er al. Er wonen ook donkere mensen in Deventer.”