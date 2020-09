Dennis (48) uit Lelystad ging door diep dal, maar toen kwam zijn geniale vondst: ‘Er is een schreeuwende behoefte aan’

Juli 2016. Dennis Bekkering (nu 48) ligt te woelen op een matras in een oud bootje in Lelystad. Hij voelt zich verschrikkelijk, kan geen goede houding vinden. Alsof zijn ingewanden jeuken. Hij probeert af te kicken van zijn morfineverslaving, heeft geen huis, geen baan, geen geld. Alleen een bootje. Hij heeft het absolute dieptepunt bereikt.



September 2020. Bekkering steekt een sigaret op voor een bedrijfspand in Lelystad. ,,Ik ben afgepeigerd”, zegt hij. ,,Ik had bijna het interview afgezegd.” Vlak voor de afspraak stuurde hij een pakket naar Londen, naar de master-engineer van The Prodigy. Een studiotovenaar, die nummer 1-albums op zijn naam heeft. ,,Hij zit helemaal volgeboekt, heeft maar weinig tijd om de boel te installeren. Hij was bezorgd en dat sloeg over op mij. Stress, stress, stress.”