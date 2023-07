Deutsche Bahn neemt Lelylijn op in grootse plannen: ‘Dit legt serieus gewicht in de schaal’

Gevangene giet gloeiend hete olie over medegedeti­neer­de in Lelystad

Een gevangene heeft in de gevangenis in Lelystad een medegedetineerde overgoten met hete olie en vervolgens het slachtoffer met een scherp voorwerp gestoken. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, de verdachte is overgeplaatst naar een andere gevangenis. Er is aangifte gedaan.