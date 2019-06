Deze 5 problemen brengen de opening van Lelystad Airport in 2020 in gevaar

VIDEO Burgers beschermen zwanen en richten ‘pulletjes­wacht’ op in Lelystad

12 juni Lelystad komt in actie nu op grote schaal zwaneneieren en babyzwaantjes, ‘pulletjes’ worden gestolen. Een groep bewoners heeft de ‘pulletjeswacht’ opgericht en houdt de overgebleven zwanen in de gaten. ,,De betrokkenheid is enorm’’.