Deze week nog geen groen licht nieuw college Gedeputeerde Staten Flevoland

Deze datum was afgelopen woensdag gereserveerd tijdens het verantwoordingsdebat over de ontstane bestuurscrisis. Wout Jansen (50 Plus) die Van Bochove heeft voorgedragen als informateur, wilde het liefst komende donderdag vergaderen over de bestuursmogelijkheden. Wel was daarbij aangetekend dat zorgvuldigheid boven snelheid moest gaan.

Naar nu blijkt is er nog geen reden om die extra vergadering te houden. Komende dinsdag staat een reguliere Statenvergadering op de agenda. Onduidelijk is nog of dan wel over mogelijke coalities gesproken kan worden. Dat zal wel het streven zijn, want als de nieuwe (oude) gedeputeerden niet voor 1 april geïnstalleerd worden, vormt Commissaris van de Koning Leen Verbeek in zijn eentje het voltallige college.