Diefstal babyzwaantjes in Lelystad lijkt voorbij, maar elders in het land niet

De rust is teruggekeerd in Lelystad nadat twee weken geleden massaal ‘pulletjes’, babyzwanen, en zwaneneieren werden gestolen. ,,De laatste vier dagen is er niets meer gebeurd’’, zegt voorzitter Susan van de Waal van Stichting Dierennoodhulp Flevoland. Zij sloeg twee weken geleden alarm over de plotselinge verdwijning van tientallen zwanen. Kort daarop werd een ‘pullenwacht’ in het leven geroepen, bezorgde burgers die de zwanen in de gaten gingen houden.