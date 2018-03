'Dieren Oostvaardersplassen lijden onnodig'

Verzwakte dieren zouden niet tijdig uit hun lijden zijn verlost, terwijl dat volgens het beheerprotocol van Staatsbosbeheer wel had moeten gebeuren. Daarnaast is de organisatie van mening dat de de beschuttings- en migratiemogelijkheden nog steeds veel te beperkt zijn.

Volgens Staatsbosbeheer sterven verreweg de meeste paarden, runderen en edelherten in de Oostvaardersplassen geen natuurlijke dood, maar worden ze voortijdig door boswachters geschoten. De boswachters gaan enkele keren per week het gebied in om de conditie van dieren te bekijken en hun overlevingskansen in te schatten.