'Dierenbescherming baseert conclusie Oostvaardersplassen op incidenten'

Incidenten

Maar volgens de provincie Flevoland gaat het hier om incidenten. De conclusie zou niet goed onderbouwd zijn in de quick scan. ,,Daarin staan wel enkele incidenten beschreven, maar die kunnen in de ogen van de provincie niet model staan voor het gehele beleid of de uitvoering daarvan'', reageert de provincie. ,,Staatsbosbeheer heeft gedaan wat binnen haar vermogen ligt om het beleid zorgvuldig uit te voeren.''

Winterse omstandigheden

Volgens de provincie spelen ook de winterse omstandigheden een rol. ,,De afgelopen periode was zeer uitzonderlijk en in deze periode is een bezoek gebracht door de Dierenbescherming. Dat afschot mogelijk niet op alle plekken en voor alle individuele dieren is gelukt is een logisch gevolg van de natuurlijke en winterse omstandigheden. Daar heeft de provincie alle begrip voor.''