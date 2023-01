Dieven gaan ervandoor met 5000 groentekratten bij bedrijf in Lelystad

,,De kratten stonden buiten. De daders zijn vermoedelijk over ons hekwerk geklommen”, vertelt medewerker Bianca Knoppert. De kratten worden zeker gemist. ,,We gebruiken ze voor onze productie.” Het bedrijf maakt maaltijden voor de zorg en voorziet vliegmaatschappijen van maaltijden voor vluchten buiten Europa.

Volgens de politie hebben de daders gebruik gemaakt van een busje of aanhanger om alles mee te kunnen nemen. De diefstal is tussen 30 december 16.00 uur en 2 januari 09.30 uur gepleegd. De politie is op zoek naar getuigen.