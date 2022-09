Dijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat vanavond tijdelijk dicht

Watersport­bran­che hengelt driftig naar personeel in Lelystad, na ‘vruchtbare’ coronaperi­o­de

Hiswa te Water, de grote watersportshow in Lelystad, heeft er met de Watersport Carrièredag op donderdag 1 september een nieuwigheidje bij. De reden om juist nu met deze banenmarkt op de proppen te komen: de branche is de afgelopen jaren zo gegroeid dat er inmiddels behoorlijk wat werk bij is gekomen.

30 augustus