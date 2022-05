Dikke rookwolken waaieren uit door brand in rijtjeswoning in Lelystad

Visproduc­ten komen boven water in Lelystad: personeel ziet artikelen in rugzak verdwijnen

De winkeldief die zondagavond actief was bij een supermarkt in winkelcentrum ’t Lelycentre in Lelystad had een duidelijke voorkeur voor de artikelen die hij ongezien probeerde mee te nemen: buiten bleek bij een controle van de politie dat de man voor 38 euro aan ‘visproducten’ had gestolen. Hij werd aangehouden.

