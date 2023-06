Directeur-bestuurder Ben Huisman verlaat Het Flevo-landschap

Zeldzame lammergier veronge­lukt door botsing met windmolen in Zeewolde: ‘Vleugel doormidden gehakt’

Opnieuw is een zeldzame lammergier om het leven gekomen in ons land. Dit keer is het beest geraakt door een windmolen in Zeewolde. Hans Pohlmann, voorzitter van Vulture Conservation Foundation, heeft hem gevonden dankzij een gps-tracker die de gier droeg. ,,De vleugel van het dier is doormidden gehakt.”