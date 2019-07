Directeur Lelystad Airport Hanne Buis blijft optimistisch: ‘Alle vertrouwen dat we in 2020 open gaan’

Dat de opening van Lelystad Airport opnieuw is uitgesteld is een bittere pil voor vliegvelddirecteur Hanne Buis. Toch blijft ze optimistisch en strijdvaardig. ,,We zorgen ervoor dat we op iedere gewenste datum in 2020 open kunnen.”