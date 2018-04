Directeur Lelystad Airport ontvangt Gouden Kiekendief bij afscheid

Lagerweij is ruim zeven jaar verbonden geweest aan het vliegveld. Hij nam het het stokje in 2011 over van Lex Oude Weernink en was tot begin vorig jaar de enige directeur van Lelystad Airport. Sindsdien houdt hij zich als projectdirecteur bezig met de uitbreiding van het vliegveld. Hanne Buis is als nieuwe directeur verantwoordelijk voor onder meer de commercie, financiën en de contacten met Schiphol, eigenaar van het vliegveld.