Dit casino in Lelystad raakte na 28 jaar haar vergunning kwijt door een 'duister' spel

Proef met tablets in gevangenis hapert: een tablet beschik­baar voor gevangenis Lelystad

8:00 Alle gevangenen in Nederland zouden een tablet krijgen, zo luidde het plan in 2016. Maar nu is er van dat idee nog niets terecht gekomen. In Lelystad start binnenkort, als alles goed gaat, een proef. Met slechts één iPad. Waarom laat dit project zo lang op zich wachten?